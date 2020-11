Schweinsteiger duro con la Germania | “La sconfitta di ieri è inaccettabile”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “diinaccettabile. Larichiami Muller e Boateng”. Parole pesanti quelle di un ex bandiera della nazionale tedesca Bastian, dopo il pesante 6-0 subito dalla Spagna. “E’ stato orribile, una mazzata sul collo. Le sconfitte esistono, ma la Nazionale tedesca non può perdere in questo modo. Quel che mi ha dato più fastidio è che nessuno ha provato a opporre resistenza”. Poi, l’appello finale a richiamare i vecchi senatori per garantire più esperienza ad una squadra a cui sembra mancare: “Possibile ritorno di Muller, Hummels e Boateng? Siamo la, dobbiamo avere in squadra i migliori giocatori. Il ct ha un’idea, io ne ho un’altra. Partite come quella difanno capire che mancano giocatori di personalità ed esperienza”. SportFace.