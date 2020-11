Scarpe della Lidl a ruba, l’azienda risponde a Taffo che aveva creato (come sempre) un meme irriverente (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ finita sulla pagina satirica “Commenti memorabili” lo scambio di battute tra la Lidl, che in questi giorni è sulla bocca di tutti per l’inspiegabile fenomeno delle Scarpe con impresso il proprio marchio andate a ruba, e la ditta di pompe funebri Taffo, divenuta celebre per le sue campagne marketing dissacranti. Ebbene, proprio quest’ultima aveva postato una foto con una bara colorata con le note sfumature della catena di supermercati tedesca commentando così: «E la Lidl Italia muta: non facciamo Scarpe ma siamo bravi nei cappotti di legno». La Lidl ha però voluto rispondere, con un commento altrettanto sagace: «Lo stile vero non muore mai». A coronamento di tutto il botta e risposta è finito, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ finita sulla pagina satirica “Commenti memorabili” lo scambio di battute tra la, che in questi giorni è sulla bocca di tutti per l’inspiegabile fenomeno dellecon impresso il proprio marchio andate a, e la ditta di pompe funebri, divenuta celebre per le sue campagne marketing dissacranti. Ebbene, proprio quest’ultimapostato una foto con una bara colorata con le note sfumaturecatena di supermercati tedesca commentando così: «E laItalia muta: non facciamoma siamo bravi nei cappotti di legno». Laha però volutore, con un commento altrettanto sagace: «Lo stile vero non muore mai». A coronamento di tutto il botta e risposta è finito,...

pietroraffa : L'assembramento e le risse. Per delle scarpe. Della #Lidl. La situazione è abbondantemente sfuggita di mano - Corriere : La folle corsa alle scarpe della Lidl: esaurite in tutta Italia in poche ore, tra code ... - ab_itudinario : ++ Iniziativa del Governo: scarpe della #lidl a € 4,99 se scarichi l'app Immuni. ++ - gattasorniona : Cerco di capire con gli strumenti giusti la storia delle scarpe della #Lidl. #tommasolabranca ?? - Alessan77616441 : RT @MarcoRizzoPC: La calca alla #Lidl, per acquistare improbabili scarpe e accessori di dubbio gusto, (al di là della crisi #Covid in corso… -