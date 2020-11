Saturimetro: economico o professionale? Come scegliere i modelli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 " Il Saturimetro - altrimenti detti pulsossimetro - nel pieno della seconda ondata della pandemia di Coronavirus si sta rivelando una sentinella molto utile per i cittadini. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 " Il- altrimenti detti pulsossimetro - nel pieno della seconda ondata della pandemia di Coronavirus si sta rivelando una sentinella molto utile per i cittadini. ...

Negli ultimi mesi questi dispositivi si sono rivelati preziosi alleati per i malati Covid; i medici consigliano caldamente di averne uno in casa.

