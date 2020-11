Sassuolo, Haraslin negativo al Covid-19: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sorridono il Sassuolo e Roberto De Zerbi, che finalmente possono riabbracciare Lukas Haraslin. Il calciatore slovacco era infatti risultato positivo al Covid-19 ma ora è guarito. “Lukas Haraslin ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore rientrerà in gruppo – si legge nel comunicato del club, che poi rassicura anche sulle condizioni di Federico Ricci – nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sorridono ile Roberto De Zerbi, che finalmente possono riabbracciare Lukas. Il calciatore slovacco era infatti risultato positivo al-19 ma ora è guarito. “Lukasha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore rientrerà in gruppo – si legge neldel club, che poi rassicura anche sulle condizioni di Federico Ricci – nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo“. SportFace.

