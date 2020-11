Santo del Giorno 18 Novembre: Dedicazione delle Basiliche dei SS. Pietro e Paolo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siete pronti anche stamattina a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 18 Novembre? In questa giornata si celebra la Dedicazione delle Basiliche dei SS. Pietro e Paolo, tra i santi più amati dai cristiani fin dall’antichità. Si tratta in realtà di figure molto diverse l’una dall’altra, ma entrambe costituiscono due pilastri della Chiesa. Pietro fu il primo a riconoscere la natura divina di Gesù e fu indicato proprio dal Messia come il Capo della Chiesa. Paolo fu dapprima un persecutore dei cristiani, ma in seguito ad una profonda conversione cambiò totalmente vita e divenne uno dei testimoni più grandi e più forti della Parola di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siete pronti anche stamattina a scoprire insieme a noi qual è ildel18? In questa giornata si celebra ladei SS., tra i santi più amati dai cristiani fin dall’antichità. Si tratta in realtà di figure molto diverse l’una dall’altra, ma entrambe costituiscono due pilastri della Chiesa.fu il primo a riconoscere la natura divina di Gesù e fu indicato proprio dal Messia come il Capo della Chiesa.fu dapprima un persecutore dei cristiani, ma in seguito ad una profonda conversione cambiò totalmente vita e divenne uno dei testimoni più grandi e più forti della Parola di ...

