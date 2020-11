Sanità in Calabria, Falcomatà: «Scegliamo insieme il commissario, purché resti poco. Poi la competenza torni allo Stato» – L’intervista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Mentre in Calabria si registra un’ulteriore impennata dei casi di Coronavirus (936 nuovi positivi su 4.662 soggetti testati, altre 10 vittime e 35 ricoveri in più), i sindaci della regione si preparano a incontrare il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Una manifestazione è in programma domani pomeriggio e le richieste che verranno messe sul tavolo del governo le ha illustrate a Open il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: «Chiediamo di essere coinvolti nella scelta del commissario alla Sanità. Non dev’essere per forza un calabrese, questo è un falso problema, ma deve avere un mandato breve. E poi chiediamo l’aiuto dell’esecutivo per azzerare il debito accumulato negli anni. Davanti a una persona come Gino Strada, io mi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Mentre insi registra un’ulteriore impennata dei casi di Coronavirus (936 nuovi positivi su 4.662 soggetti testati, altre 10 vittime e 35 ricoveri in più), i sindaci della regione si preparano a incontrare il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Una manifestazione è in programma domani pomeriggio e le richieste che verranno messe sul tavolo del governo le ha illustrate a Open il primo cittadino di Reggio, Giuseppe: «Chiediamo di essere coinvolti nella scelta delalla. Non dev’essere per forza un calabrese, questo è un falso problema, ma deve avere un mandato breve. E poi chiediamo l’aiuto dell’esecutivo per azzerare il debito accumulato negli anni. Davanti a una persona come Gino Strada, io mi ...

bobogiac : Gratteri può esprimere la sua opinione sulla scelta politica del commissario sanità Calabria e nessuno fiata. A qua… - matteosalvinimi : #Salvini: Commissario Sanità Calabria non può essere un calabrese? Spirlì mi ha segnalato il prof. Pellegrino Manci… - matteosalvinimi : #Salvini: Sanità Calabria. 3 commissari cambiati nell'arco di 15 giorni. Cosa sarebbe accaduto se da ministro dell'… - OrioliAlberto : RT @GiovyDean: In futuro tutti saranno commisari della sanità in #Calabria per 15 minuti. (Andy Warhol) #Zuccatelli #GinoStrada #Gover… - stenric56 : RT @Gianmar26145917: #TG4 Alessia #Morani, come sempre, riesce a tirare in ballo la sua ossessione per #Salvini anche sulla nomina del comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Gaudio, la moglie Ida e la rinuncia alla Calabria: «Al premier ho chiesto tempo» Corriere della Sera