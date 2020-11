San Martino Valle Caudina, il sindaco annuncia nove guarigioni dal Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – “L’Asl, attraverso il suo direttore generale, la Dott.ssa Maria Morgante, ha comunicato, attraverso il suo report giornaliero, che 6 nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19 e nello stesso tempo 9 persone sono guarite“. Così il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. “Dopo esserci confrontati con l’Asl ed i medici di base, alla luce delle recenti disposizioni contenute nei diversi DPCM, e dell’esito dei tamponi effettuati nei giorni passati, ad oggi, 20 persone hanno richiesto all’Asl la revoca del provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio, per cui possono essere riammessi in comunità. Nel frattempo, informiamo che, ad oggi, 30 persone sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “L’Asl, attraverso il suo direttore generale, la Dott.ssa Maria Morgante, ha comunicato, attraverso il suo report giornaliero, che 6 nostri concittadini sono risultati positivi al test-19 e nello stesso tempo 9 persone sono guarite“. Così ildi San, Pasquale Pisano. “Dopo esserci confrontati con l’Asl ed i medici di base, alla luce delle recenti disposizioni contenute nei diversi DPCM, e dell’esito dei tamponi effettuati nei giorni passati, ad oggi, 20 persone hanno richiesto all’Asl la revoca del provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio, per cui possono essere riammessi in comunità. Nel frattempo, informiamo che, ad oggi, 30 persone sono ...

