Samantha Fox rivela | “I miei seni assicurati per 1 milione di sterline”

Sulle pagine di The Sun, il tabloid inglese che la lanciò nel 1983 come modella in Senza veli della Page 3, Samantha Fox svela oggi un segreto importante. La cantante 54enne afferma: "Il mio agente mi consigliò di assicurare ogni seno per 500mila sterline l'uno…". Quel servizio fotografico bollente fu il trampolino di lancio verso un mondo dorato fatto di sontuose feste organizzate da vip e celebrità. E in seguito la lanciò verso il successo globale come popstar, con oltre 30 milioni di dischi venduti. Il ruolo del suo agente La Fox fu la prima ragazza a firmare con The Sun un contratto esclusivo quadriennale. Significava posare per qualsiasi tipo di servizio fotografico. La cantante oggi rivela come al culmine della sua carriera da modella il suo seno era diventato così famoso da indurre il suo agente a farglielo assicurare: "Mi disse 'Se Betty Grable ...

