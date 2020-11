Samantha De Grenet positiva: ha passato momenti terribili (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo . La conduttrice Samantha De Grenet dichiara di aver contratto anche lei il temibile virus cinese. Confessa di aver passato momenti terribili. Tantissimi sono i nomi dello spettacolo che hanno contratto il virus, tra questi abbiamo appena appreso un nome nuovo. Infatti la conduttrice stessa dichiara di non averlo rivelato prima proprio perché non ama parlare … Leggi su youmovies (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo . La conduttriceDedichiara di aver contratto anche lei il temibile virus cinese. Confessa di aver. Tantissimi sono i nomi dello spettacolo che hanno contratto il virus, tra questi abbiamo appena appreso un nome nuovo. Infatti la conduttrice stessa dichiara di non averlo rivelato prima proprio perché non ama parlare …

prestia_fabio : RT @Adnkronos: .@samibrando rivela: 'Ho dovuto affrontare il dannatissimo #Covid' - Notiziedi_it : Covid, Samantha De Grenet: “Anch’io positiva, giorni difficili ma ho preferito non dirlo prima” - StraNotizie : Samantha De Grenet rivela: 'Ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid' - nugellae : RT @Caustica_mente: E per AdnKronos Morena Salvini DIGIEVOLVE in Samantha De Grenet After Covid?? - Caustica_mente : E per AdnKronos Morena Salvini DIGIEVOLVE in Samantha De Grenet After Covid?? -