Salvini per la prima volta fermato da Mario Giordano sul plasma: “Su quello ci siamo bloccati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Singolare quanto avvenuto in queste ore durante la trasmissione TV “Fuori dal coro”, condotta da Mario Giordano. Il giornalista, infatti, in passato è stato accusato spesso e volentieri di spalleggiare in modo troppo vistoso Matteo Salvini, al punto da invitarlo frequentemente senza dibattiti. Un po’ come avvenuto con Feltri, se pensiamo alle tante critiche ricevute dallo stesso Giordano per aver replicato in modo troppo “soft” alla famosa frase dell’allora direttore di Libero sui “meridionali inferiori“. Proprio Giordano, concludendo questo breve excursus storico, ha attaccato spesso e volentieri il Premier Giuseppe Conte in diretta TV. Basti pensare alla storia delle feste private ed un vecchio DPCM in piena emergenza Covid, con relative bufale annesse secondo quanto vi abbiamo ... Leggi su bufale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Singolare quanto avvenuto in queste ore durante la trasmissione TV “Fuori dal coro”, condotta da. Il giornalista, infatti, in passato è stato accusato spesso e volentieri di spalleggiare in modo troppo vistoso Matteo, al punto da invitarlo frequentemente senza dibattiti. Un po’ come avvenuto con Feltri, se penalle tante critiche ricevute dallo stessoper aver replicato in modo troppo “soft” alla famosa frase dell’allora direttore di Libero sui “meridionali inferiori“. Proprio, concludendo questo breve excursus storico, ha attaccato spesso e volentieri il Premier Giuseppe Conte in diretta TV. Basti pensare alla storia delle feste private ed un vecchio DPCM in piena emergenza Covid, con relative bufale annesse secondo quanto vi abbiamo ...

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco perché il governo non abbia approvato protocolli per trattare a casa chi è idoneo a terapie d… - matteosalvinimi : #Salvini: Sull'immigrazione: volere è potere. L'abbiamo dimostrato. In questo momento il governo è complice, ed è u… - GiusPecoraro : RT @LaPrimaManina: #PadreLivio: 'Il #COVID19 è un progetto criminale delle elite mondiali per ridurci a zombie» #PadreLivio: 'salvini è un… - MKISKOV : RT @Miti_Vigliero: Che je frega, quelli dei selfie sono i genitori degli altri, mica i suoi Salvini non vede i genitori da due mesi «per p… -