Salvini, ‘Il governo non mi chiama, non è rispettoso del Presidente della Repubblica’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteo Salvini contro il governo: “Non ci ascolta, quindi parliamo con Confindustria, con i sindacati, con le categorie produttive”. Matteo Salvini torna ad attaccare Giuseppe Conte, accusato addirittura di mancare di rispetto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. SalviniSalvini contro il governo: “Non mi chiama, non è rispettoso nei confronti del Presidente della Repubblica” “Il governo non ci ascolta, quindi parliamo con Confindustria, i sindacati, le categorie produttive. Il mio cellulare è acceso giorno e notte, mi chiamano tutti ma il governo non mi chiama. Non è rispettoso ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteocontro il: “Non ci ascolta, quindi parliamo con Confindustria, con i sindacati, con le categorie produttive”. Matteotorna ad attaccare Giuseppe Conte, accusato addirittura di mancare di rispetto alRepubblica Sergio Mattarella.contro il: “Non mi, non ènei confronti delRepubblica” “Ilnon ci ascolta, quindi parliamo con Confindustria, i sindacati, le categorie produttive. Il mio cellulare è acceso giorno e notte, mino tutti ma ilnon mi. Non è...

matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco perché il ministro della Salute non inviti alla donazione del plasma iperimmune, utilizzato i… - matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - Profilo3Marco : RT @CarloCalenda: Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sassoli… - Grillofobo1 : @_evocation_ @AndreaRicci09 A dire il vero un posto dove attaccarsi per Salvini ci sarebbe... Ma non amo le volgarità -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ‘Il Coronavirus: Salvini, 'se Conte vuole collaborare risponda con fatti' Affaritaliani.it