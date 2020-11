Sabrina Salerno, il selfie sul divano. Sguardo ammiccante e posa sensuale per la cantante | FOTO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sabrina Salerno incanta tutti con il suo ultimo selfie: gli occhi da gatta e la posa da diva la fanno apparire sensualissima. I fan vanno letteralmente in visibilio! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Salerno OFFICIAL (@SabrinaSalernofficial) Occhi seducenti, evidenziati attraverso un trucco marcato, e Sguardo ammaliante per Sabrina L'articolo Sabrina Salerno, il selfie sul divano. Sguardo ammiccante e posa sensuale per la cantante FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020)incanta tutti con il suo ultimo: gli occhi da gatta e lada diva la fanno apparire sensualissima. I fan vanno letteralmente in visibilio! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOFFICIAL (@fficial) Occhi seducenti, evidenziati attraverso un trucco marcato, eammaliante perL'articolo, ilsulper laproviene da YesLife.it.

