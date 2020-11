Rugby | l’esempio del capitano argentino | “Gioco per la mia nazione | esigo rispetto” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – “Signor arbitro, io gioco per la miarispetto dagli avversari“. Così Pablo Matera,della nazionale didell’Argentina, ha risposto all’arbitro che lo stava rimproverando per non essere intervenuto per placare i compagni di squadra che si stavano gentilmente strattonando con i rivali All Blacks. “Non posso tollerare di vedere qualcuno colpire in faccia uno dei miei compagni. Questo non è rispetto, io sto giocando per la miaed. Alessandro Della Guglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.