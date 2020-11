Rossi-Doria | “I bambini grandi assenti nelle politiche istituzionali”

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “C’è un’emergenza nei nostri territori che viene molto prima della pandemia da Covid-19, ed è quella dei nuclei monogenitoriali: circa 10.000 nel territorio capitolino, per un totale di oltre 15.000 minori“. Un’emergenza dai connotati piuttosto definiti: “La monogenitorialità, difatti, é donna nell’85% dei casi“. Parte da qui Salvatore Carbone, portavoce della rete Mam&Co, prendendo parte alla tavola rotonda ‘Tempo di Covid: esclusione e povertà educativa nei nuclei monogenitoriali mamma-bambino‘, organizzata in preparazione alla Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, dalle 14 organizzazioni promotrici del progetto ‘crescereinsieme’. Dati allarmanti se si considera, puntualizza Carbone, “che con il nostro lavoro di cooperativa abbiamo intercettato in questa fase circa 1.000 nuclei monogenitoriali“. C’e’ quindi “un disagio che riusciamo a incontrare, e uno che non riusciamo a intercettare- puntualizza- Questa differenza è uno dei primi effetti della pandemia: tra i visibili e gli invisibili”. CHI SONO QUESTE MADRI?