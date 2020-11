Rosalinda, il gossip saffico incendia la Casa del Grande Fratello (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, torna sotto le luci dei riflettori. La ragazza è oggetto del gossip di Giacomo Urtis, letto dall’ospite speciale del Grande Fratello Vip 5 nella giornata di ieri. Il messaggio svelato dal chirurgo estetico ha provocato Grande imbarazzo in Rosalinda: a un certo punto del video posto alla fine dell’articolo, infatti, si vede la ragazza allontanarsi per un attimo, dopo le molteplici domande ricevute dagli altri inquilini, curiosi di conoscere se abbia davvero in passato baciato un’attrice. Il gossip di Giacomo Urtis su Rosalinda Urtis è entrato nella Casa del GF con una missione ben precisa, rivelare alcuni dei gossip più piccanti sui concorrenti del reality show. Tra questi c’è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020)Cannavò, alias Adua Del Vesco, torna sotto le luci dei riflettori. La ragazza è oggetto deldi Giacomo Urtis, letto dall’ospite speciale delVip 5 nella giornata di ieri. Il messaggio svelato dal chirurgo estetico ha provocatoimbarazzo in: a un certo punto del video posto alla fine dell’articolo, infatti, si vede la ragazza allontanarsi per un attimo, dopo le molteplici domande ricevute dagli altri inquilini, curiosi di conoscere se abbia davvero in passato baciato un’attrice. Ildi Giacomo Urtis suUrtis è entrato nelladel GF con una missione ben precisa, rivelare alcuni deipiù piccanti sui concorrenti del reality show. Tra questi c’è ...

AuroMorettini : per me alla fine dei gossip è vero quello di selvaggia e rosalinda gli altri falso.. per voi? #GFVIP - ViloAngela : @cride_mar Rosalinda era preoccupata da ieri, dopo la notizia del gossip - credo falso - perché non vede il fidanza… - tuttopuntotv : Rosalinda, il gossip saffico incendia la Casa del Grande Fratello #gfvip #grandefratellovip - annakiara119 : RT @iamstrongx7: #gfvip l'attrice bionda che si riferisce Rosalinda è quella che ha difeso Tarallo, ha fatto intendere che conosceva bene A… - AnnaRitaa208 : RT @FanFerrante: Zelletta su rosalinda cantante : 'Ora facciamo uscire un altro gossip su Rosa così ritorna muta' #gfvip ?????? -

