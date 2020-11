Romania Norvegia, la UEFA ha deciso: 3-0 a tavolino come per Juventus Napoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Romania Norvegia come Juventus Napoli in Serie A: la UEFA ha deciso, sarà 3-0 a tavolino per la squadra romena. La scelta ufficiale Brutte notizie per la Norvegia, punita dalla UEFA con il 3-0 a tavolino in favore della Romania. la nazionale romena, come per il caso di Juventus–Napoli. La selezione scandinava, infatti, a seguito della positività di Elabdellaoui, non aveva potuto viaggiare su indicazione delle autorità sanitarie. La gara, in programma nei giorni scorsi, non si è così potuta disputare e ora la federcalcio norvegese ha cinque giorni per fare ricorso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)in Serie A: laha, sarà 3-0 aper la squadra romena. La scelta ufficiale Brutte notizie per la, punita dallacon il 3-0 ain favore della. la nazionale romena,per il caso di. La selezione scandinava, infatti, a seguito della positività di Elabdellaoui, non aveva potuto viaggiare su indicazione delle autorità sanitarie. La gara, in programma nei giorni scorsi, non si è così potuta disputare e ora la federcalcio norvegese ha cinque giorni per fare ricorso. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : 'La Commissione Disciplinare #Uefa ha preso in considerazione la partita annullata tra #Romania e #Norvegia e ha de… - ZZiliani : Non capisco perchè i giornali italiani non si scaglino contro l’UEFA che ancora non ha dato partita persa e 1 punto… - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - LuigiDeStefan16 : @realvarriale @UEFAcom Come volevasi dimostrare Romania - Norvegia 3-0 a tavolino. In Europa , a maggior ragione ,… - Leopolrd67 : RT @il_farmacista: E tanti cari saluti a Pistocchi, @realvarriale, Ziliani, Auriemma, Alvino e compagnia cantante. -