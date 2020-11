Roma, ufficiale il rinnovo per Riccardo Ciervo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Roma continua a blindare i suoi gioielli. Dopo Nicola Zalewski, oggi è stato il turno dell’ufficialità del rinnovo del contratto dell’esterno della Primavera di De Rossi Riccardo Ciervo fino al 30 giugno 2024. “L’esterno, nato a Latina il 1° aprile 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 6 presenze e 2 reti nel campionato Primavera“, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lacontinua a blindare i suoi gioielli. Dopo Nicola Zalewski, oggi è stato il turno dell’ufficialità deldel contratto dell’esterno della Primavera di De Rossifino al 30 giugno 2024. “L’esterno, nato a Latina il 1° aprile 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 6 presenze e 2 reti nel campionato Primavera“, si legge nella nota pubblicata sul sitodel club giallorosso. SportFace.

