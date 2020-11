Roma, Totti incontra Friedkin: c’è l’offerta per il ritorno in giallorosso (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta dello Sport“, la storia d’amore tra Francesco Totti e la Roma potrebbe non essere finita. La nuova proprietà del club ha infatti voluto contattare la bandiera dei giallorossi per conoscerlo e capire se fosse possibile lavorare insieme. La Rosea, inoltre, rivela che Dan Friedkin ha incontrato Totti, insieme a Guido Fienga e Ryan Friedkin, per proporgli un ruolo rappresentativo. Tuttavia, Francesco avrebbe risposto di volere anche un ruolo operativo, magari come direttore tecnico. Con ogni probabilità ulteriori informazioni emergeranno in futuro, ma non è assolutamente segreto che alla Roma farebbe piacere, oltre che comodo, poter contare su Francesco Totti. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta dello Sport“, la storia d’amore tra Francescoe lapotrebbe non essere finita. La nuova proprietà del club ha infatti voluto contattare la bandiera dei giallorossi per conoscerlo e capire se fosse possibile lavorare insieme. La Rosea, inoltre, rivela che Danhato, insieme a Guido Fienga e Ryan, per proporgli un ruolo rappresentativo. Tuttavia, Francesco avrebbe risposto di volere anche un ruolo operativo, magari come direttore tecnico. Con ogni probabilità ulteriori informazioni emergeranno in futuro, ma non è assolutamente segreto che allafarebbe piacere, oltre che comodo, poter contare su Francesco. ...

