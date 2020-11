Roma, Tiago Pinto è il nuovo General Manager (Di mercoledì 18 novembre 2020) Chi è Tiago Pinto – L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Pinto, tra i più affermati Manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Chi è– L’ASè lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accoglierecomeDirettoree., tra i più affermatidel calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva L'articolo

OfficialASRoma : Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia… - DiMarzio : #ASRoma | Scelto il nuovo direttore sportivo: Tiago Pinto del #Benfica - massi19731 : RT @OfficialASRoma: Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia - TuttoMercatoWeb : Roma, prime parole da dg per Tiago Pinto: 'Difficile lasciare il Benfica ma non potevo rifiutare' - forzaroma : #TiagoPinto nuovo dg, #Friedkin: 'E' un talento mondiale, contribuirà a rendere competitiva la Roma' #ASRoma -