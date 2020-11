Roma, Tiago Pinto annunciato come nuove direttore generale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tiago Pinto sarà il nuovo direttore sportivo della Roma Il tormentone è finito. La Roma ha scelto il suo nuovo direttore generlae. come comunicato con una nota ufficiale, infatti, i giallorossi hanno deciso di puntare su Tiago Pinto; ex Benfica. «L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo direttore generale. Pinto, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)sarà il nuovosportivo dellaIl tormentone è finito. Laha scelto il suo nuovogenerlae.comunicato con una nota ufficiale, infatti, i giallorossi hanno deciso di puntare su; ex Benfica. «L’ASè lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accoglierenuovo, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ...

OfficialASRoma : Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia… - DiMarzio : #ASRoma | Scelto il nuovo direttore sportivo: Tiago Pinto del #Benfica - Mzucchiatti95 : RT @OfficialASRoma: Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia - Farru_HG89 : RT @OfficialASRoma: Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia - ASRunicoAmor : ??| Ufficiale: Tiago Pinto è il nuovo DG della #Roma. #Sky nelle ultime ore lo dava come nuovo #DS giallorosso, ment… -