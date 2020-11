Roma ‘Qui è vietato parlare di Coronavirus’ | la simpatica iniziativa del bar FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Qui èdi Coronavirus. Di possibili scenari, veggenze su prossimi Dpcm e di virologia“. E’ questo il cartello affisso a, nel bar Feeling di Ponte Galeria, in via delle Moratelle. Una bella eper lasciarsi alle spalle, almeno per il momento sacro del caffè, il Covid-19. In un periodo in cui c’è chi veste i panni del virologo e chi continua a prevedere i prossimi Dpcm. Tutti ‘tuttologi’ improvvisati. In questo bar, invece, bastadi decreti o eventualmente di teorie complottiste. Si deve ritornare a bere il caffè o a fare colazione parlando di altro. E nel secondo cartello il bar propone anche gli argomenti di discussione: “Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Chi è più matto tra Nina Moric e Fabrizio Corona? Ma Mark Caltagirone esiste?“. ...