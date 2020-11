Roma | potenziato il Piano Freddo per le persone senza dimora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Amministrazione Capitolina potenzia ile ilCaldo: con un investimento di 9 milioni di euro, è partito il bando per l’affidamento di 500 posti di accoglienza, notturna e diurna, pere in condizioni di estrema marginalità sociale. L’Accordo Quadro sarà, per la prima volta, di durata quadriennale. Il nuovo bando prevede la sottoscrizione di un Accordo Quadro per le annualità 2020-2024: si garantisce così una durata quadriennale delle progettualità, superando la prassi fino ad oggi seguita che prevedeva invece diversi affidamenti di anno in anno.perI servizi prevedono l’attivazione di 500 posti di ...