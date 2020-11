Roma | è in smartworking ma scarica immagini pedopornografiche

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel suo computer trovati oltre tredicimila fra video ed. A mettere gli agenti sulle tracce dell’uomo è stato il traffico anomalo sulla linea utilizzata dal dipendente. L’uomo era collocato in smart working, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19. Il datore di lavoro si era insospettito a causa della grande quantità di traffico dati derivante dal dispositivo aziendale e per questo aveva avvisato le forze dell’ordine. L’impiegato, unno di 52 anni, utilizzava la rete Internet aziendale e anziché lavorare,va ingenti quantità dia sfondo sessuale ritraenti bambine dalla evidente età preadolescenziale, nonché numerosi e raccapriccianti video con atti sessuali con soggetti minori in tenera età. L’uomo poi, catalogava il materiale in ...