Roma, chi è Tiago Pinto? Ex Benfica e primo dg dell'era Friedkin (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo una lunga ricerca che ha coinvolto nomi come Paratici, Orta e Boldt, la Roma di Dan Friedkin ha completato la ristrutturazione societaria con il tassello più importante dell'organigramma. Tiago Pinto è il nuovo direttore generale – o general manager, secondo la terminologia usata sul sito – del club giallorosso. "Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club", ha spiegato Pinto ai microfoni del sito ufficiale della società prima di aggiungere. "Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità ...

