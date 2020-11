Roma | blitz nel supermercato | banditi in fuga con 1 000 euro di bottino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Hanno colpito in pochi minuti fuggendo via con undi circa 1.000. E’ successo stamattina ain zona Ostiense, alEmme più di Via Gabriello Chiabrera intorno alle 13.15. Sul posto è intervenuta l’Autoradio del Commissariato Colombo, con i poliziotti che ora indagano sull’accaduto: stando ai primi riscontri a compiere la rapina sarebbero stati due uomini a volto scoperto – uno aveva il viso parzialmente travisato da uno zuccotto – fuggiti poi dale ora ricercati dalle forze dell’ordine. Nessuno nella circostanza è rimasto ferito. su Il Corriere della Città.