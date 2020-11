Roma, Bernaudo: “Liberisti italiani in campo, dialogo con il centrodestra” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Per Liberisti Italiani la tappa di Roma e’ fondamentale perche’ e’ l’esempio di come lo statalismo abbia creato degenerazione e corruzione, di come il ‘mito’ dello Stato che fa l’imprenditore, in questo caso il Comune, generi solo disastri. Serve una figura che possa mettere in campo questa cura. Mi fa piacere che Giorgia Meloni abbia detto che non ci sono veti per nessuno e sono convinto che con il centrodestra si possa dialogare visto che noi non abbiamo punti di contatto con il Pd e il M5s”. Cosi’ il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Per Liberisti Italiani la tappa di Roma e’ fondamentale perche’ e’ l’esempio di come lo statalismo abbia creato degenerazione e corruzione, di come il ‘mito’ dello Stato che fa l’imprenditore, in questo caso il Comune, generi solo disastri. Serve una figura che possa mettere in campo questa cura. Mi fa piacere che Giorgia Meloni abbia detto che non ci sono veti per nessuno e sono convinto che con il centrodestra si possa dialogare visto che noi non abbiamo punti di contatto con il Pd e il M5s”. Cosi’ il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma.

Il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo, si esprime sul candidato Bertolaso e sulle esigenze di Roma ...

Andrea Bernaudo ha una pazza idea: fare il sindaco di Roma. Leader dei liberisti italiani, dopo anni di battaglie politiche all’insegna dei principi liberali, ha deciso di “fare ...

