Roma | armato di martello tenta di sfondare il vetro di un’auto | sorpreso dalla Polizia e arrestato

(Di mercoledì 18 novembre 2020) M.A.Z.M., egiziano di 43 anni è statoperto furto e resistenza a Pubblico Ufficiale dagli agenti del XII Distretto Monteverde. Lo straniero, è stato notato in via dei Colli Portuensi altezza piazzale Morelli mentre, con fare sospetto, stazionava vicino ad una autovettura parcheggiata. Dopo aver estratto da un marsupio un martelletto frangiha iniziato a colpire il finestrino del veicolo. Immediatamente i poliziotti si sono avvicinati e l’uomo hato la fuga in direzione circonvallazione Gianicolense. Raggiunto, ha iniziato a colpire gli agenti ma è stato bloccato. Accompagnato negli uffici di, è emerso dai successivi accertamenti che allo straniero gli era stato applicato il divieto di dimora nel comune dia seguito di arresto avvenuto il 4 ...