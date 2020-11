“Robe da matti!” Al Bano senza mezzi termini | cosa è successo con la figlia Jasmine

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Venerdì 17 novembre prenderà il via il programma musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici “The Voice Senior”. Si tratta di un talent show che darà la possibilità agli under 60 di esibirsi per mostrare il loro talento e nella schiera dei giurati ci saranno anche AlCarrisi, la primaavuta da Loredana Lecciso. Diciannove anni, la bellavanta già un largo seguito sui social e nei mesi scorsi ha anche dimostrato di voler seguire le orme del famoso papà con l’uscita del suo primo singolo. La primogenita di Ale Loredana è stata più volte in tv, per esempio nei salotti di Barbara D’Urso, ma quella sul palco di ‘The Voice Senior’ sarà la sua prima esperienza da protagonista. (Continua dopo la foto) Lo show deve ancora iniziare, ma le polemiche già non mancano. Ne ha ...