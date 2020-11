Rivoluzione verde nel Regno Unito: Johnson vieta la vendita di auto benzina o diesel dal 2030 (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

La decisione è stata formalizzata dal governo del premier conservatore Boris Johnson nel quadro di un piano in 10 punti per "una rivoluzione industriale verde" del Paese. Il piano dovrebbe stimolare ...

Gran Bretagna, stop a auto benzina e diesel entro il 2030

Londra, 17 novembre 2020 - Entro il 2030 il bando dalla circolazione di tutte le automobili a benzina e diesel, è questo il nuovo obiettivo del Regno Unito che diventa così il primo Paes ad annunciare ...

Londra, 17 novembre 2020 - Entro il 2030 il bando dalla circolazione di tutte le automobili a benzina e diesel, è questo il nuovo obiettivo del Regno Unito che diventa così il primo Paes ad annunciare ...