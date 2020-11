Riprese in corso per Outer Banks 2, salti temporali e nuovi misteri nella seconda stagione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le Riprese di Outer Banks 2 sono attualmente in corso: il teen mistery su una caccia al tesoro ambientata nell’omonima località della Carolina del Nord ha conquistato gli adolescenti su Netflix la scorsa primavera, complice il lockdown, e tornerà nel 2021 con una seconda stagione. Con tutte le limitazioni dovute ai protocolli anti-contagio per prevenire l’infezione da Covid-19, la produzione di Outer Banks 2 sta andando avanti da un paio di mesi e il cast artistico e tecnico è ormai abituato al nuovo modo di lavorare sul set. La protagonista della serie Madelyn Cline, che grazie alla serie ha trovato l’amore col collega Chase Stokes, ha confermato a ETOnline che le Riprese di Outer Banks 2 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ledi2 sono attualmente in: il teen mistery su una caccia al tesoro ambientata nell’omonima località della Carolina del Nord ha conquistato gli adolescenti su Netflix la scorsa primavera, complice il lockdown, e tornerà nel 2021 con una. Con tutte le limitazioni dovute ai protocolli anti-contagio per prevenire l’infezione da Covid-19, la produzione di2 sta andando avanti da un paio di mesi e il cast artistico e tecnico è ormai abituato al nuovo modo di lavorare sul set. La protagonista della serie Madelyn Cline, che grazie alla serie ha trovato l’amore col collega Chase Stokes, ha confermato a ETOnline che ledi2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Riprese corso A Peveragno nel weekend il corso di regia e riprese cinematografiche Cuneo24 Scream 5: riprese concluse, Kevin Williamson "La storia fresca e nostalgica al tempo stesso"

La crew di Scream 5 festeggia la fine delle riprese mentre il creatore della saga originale Kevin Williamson loda l'approccio del film, nuovo e al tempo stesso familiare. Dopo due mesi di lavorazione, ...

Indiana Jones 5, una possibile data per l'inizio delle riprese nel 2021?

a memoria ci sovvengono altri annunci nel corso degli ultimi anni. Steven Spielberg, quando era ancora regista e non solo producer del progetto, annunciò all'inizio del 2018 persino di doversi ...

