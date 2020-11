Rifiuta l’incarico in Calabria, Gaudio: “Ogni famiglia ha le sue dinamiche” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’università di Roma La Sapienza, chiarisce la sua posizione e quella della sua famiglia sulla questione. “Ogni famiglia ha le sue dinamiche”. Con queste parole il rettore uscente dell’università di Roma La Sapienza, Eugenio Gaudio, ha chiarito le notizie diffuse dai media negli ultimi giorni sul suo rifiuto dell’incarico come L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Eugenio, rettore uscente dell’università di Roma La Sapienza, chiarisce la sua posizione e quella della suasulla questione.ha le sue. Con queste parole il rettore uscente dell’università di Roma La Sapienza, Eugenio, ha chiarito le notizie diffuse dai media negli ultimi giorni sul suo rifiuto delcome L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

