Riapertura di Tutte Le Scuole, Azzolina: Sistema Organizzato ma Bisogna Agire con Prudenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Ministra Lucia Azzolina interviene al programma "Carta Bianca", su Rai3, e parla di Riapertura delle Scuole. "Le Scuole al momento sono aperte, ma non per tutti i gradi di istruzione: gli studenti delle superiori vanno in piccoli gruppi, soprattutto per le attività laboratoriali. Dobbiamo Agire con molta Prudenza, osservare bene quello che accadrà nei

