Restiamo a casa… ma facciamolo con stile (Di mercoledì 18 novembre 2020) Restare a casa è un imperativo ormai anche in questi giorni. La pandemia ci ha costretti tra le mura domestiche, ma non per questo dobbiamo rinunciare a curarci e vestirci con gusto, anzi. ecco di seguito qualche idea per voi per sentirvi in ordine anche quando restate a casa. Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: abiti comodi Abiti comodi sì, ma scelti con criterio, come se avessimo appuntamento con il vicino di pianerottolo. Sì al dolcevita, sì anche al leggins (tanto stiamo in casa!), ma sempre abbinando i colori e scegliendo preferibilmente tessuti naturali: viscosa cotone e per le più freddolose anche lana o cachemire. Fonte CasaGIN Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: la tuta La tuta va decisamente rivalutata in queste occasioni: comoda ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 novembre 2020) Restare a casa è un imperativo ormai anche in questi giorni. La pandemia ci ha costretti tra le mura domestiche, ma non per questo dobbiamo rinunciare a curarci e vestirci con gusto, anzi. ecco di seguito qualche idea per voi per sentirvi in ordine anche quando restate a casa.a casa, macon: abiti comodi Abiti comodi sì, ma scelti con criterio, come se avessimo appuntamento con il vicino di pianerottolo. Sì al dolcevita, sì anche al leggins (tanto stiamo in casa!), ma sempre abbinando i colori e scegliendo preferibilmente tessuti naturali: viscosa cotone e per le più freddolose anche lana o cachemire. Fonte CasaGINa casa, macon: la tuta La tuta va decisamente rivalutata in queste occasioni: comoda ...

m4gny : @Biancanevermind Evidentemente il pericolo non è più percepito. Segno che la propaganda funziona benissimo. Si è pa… - fra_montella : Per #Covid_19 in #Campania si muore sempre di più .. e ti senti dire 'Tuo Padre è arrivato troppo tardi' :( Troppo… - clabucar : RT @giuseppetp55: #Italia #Covid19 oggi 32.191 positivi,con 731 decessi,troppi per poter pensare che ne usciremo presto,da questa maledetta… - tobiamc : RT @giuseppetp55: #Italia #Covid19 oggi 32.191 positivi,con 731 decessi,troppi per poter pensare che ne usciremo presto,da questa maledetta… - orsi_laura : RT @giuseppetp55: #Italia #Covid19 oggi 32.191 positivi,con 731 decessi,troppi per poter pensare che ne usciremo presto,da questa maledetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Restiamo casa… «La Lettura» è nell’App e su pc. Nell’extra amori (a pagamento) e arte la Lettura del Corriere della Sera