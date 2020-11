Resta con me: tutto quello che c’è da sapere sul film basato su una storia vera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Resta con me: trama, storia vera, cast e streaming del film Stasera, mercoledì 18 novembre, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. La pellicola, tratta da una storia vera, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla pellicola. Trama Il film è un continuo susseguirsi di flashback tra la realtà, la deriva in mare, e il modo in cui si è arrivati al naufragio. Siamo 1983. Richard Sharp, skipper esperto, arriva a Tahiti dove conosce Tami Oldham Ashcraft. I due fanno subito amicizia, per poi fidanzarsi nel giro di pochi mesi. Il sogno più grande dei due ragazzi è quello di girare il mondo in barca. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020)con me: trama,, cast e streaming delStasera, mercoledì 18 novembre, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondacon me,del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. La pellicola, tratta da una, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla pellicola. Trama Ilè un continuo susseguirsi di flashback tra la realtà, la deriva in mare, e il modo in cui si è arrivati al naufragio. Siamo 1983. Richard Sharp, skipper esperto, arriva a Tahiti dove conosce Tami Oldham Ashcraft. I due fanno subito amicizia, per poi fidanzarsi nel giro di pochi mesi. Il sogno più grande dei due ragazzi èdi girare il mondo in barca. ...

