Resta con me: la storia vera che ha ispirato il film (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il film Resta con me è ispirato alla storia vera di Tami Oldham e Richard Sharp: la loro drammatica avventura è stata raccontata dalla protagonista in un libro: ecco come è andata a finire e cosa fa lei oggi. Per il film Resta con me Baltasar Kormákur si è ispirato all'omonimo libro di memorie di Tami Oldham: ecco la vera storia e i suoi i protagonisti su cui è basato il film con Shailene Woodley e Sam Claflin. Tami Oldham e Richard Sharp avevano rispettivamente 23 e 34 anni quando iniziò la loro terribile avventura raccontata nella pellicola di Baltasar Kormákur. I due riparavano imbarcazioni e prendevano in consegna dei piccoli natanti da portare a destinazione. Il giorno in cui la loro vita cambiò ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilcon me èalladi Tami Oldham e Richard Sharp: la loro drammatica avventura è stata raccontata dalla protagonista in un libro: ecco come è andata a finire e cosa fa lei oggi. Per ilcon me Baltasar Kormákur si èall'omonimo libro di memorie di Tami Oldham: ecco lae i suoi i protagonisti su cui è basato ilcon Shailene Woodley e Sam Claflin. Tami Oldham e Richard Sharp avevano rispettivamente 23 e 34 anni quando iniziò la loro terribile avventura raccontata nella pellicola di Baltasar Kormákur. I due riparavano imbarcazioni e prendevano in consegna dei piccoli natanti da portare a destinazione. Il giorno in cui la loro vita cambiò ...

CottarelliCPI : Consiglio dopo giorno di #lockdown passato a leggere: comprate libri, non il prossimo smartphone, nuovissimo, legge… - AntoVitiello : Il #Milan è intenzionato a riprovarci con #Kabak a gennaio per rinforzare la difesa. L'offerta resta sui 15 mln, ma… - ghiblaway : Sto vedendo 'Resta con me' su Rai 2, accompagnai mia sorella a vederlo al cinema. Una tragedia pazzesca, il finale… - DonnaGlamour : Resta con me, il film è tratto da una storia vera: tutto quello che c’è da sapere - albertoinfelise : RT @venegunden: E’ andato via Roberto Franchini, 85 anni. Il primo capo di #Mimmo agli esteri e un grande sindacalista FNSI. Ripasso con la… -