Repubblica: Osimhen a rischio col Milan, perché non si allena da 5 giorni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Preoccupano ovviamente le condizioni di Victor Osimhen che rientrerà oggi dalla Nigeria per sottoporsi a nuovi controlli a Villa Stuart. Ma secondo quanto riporta Repubblica la sua presenza contro il Milan sarebbe a rischio indifferentemente dal risultato degli esami, dal momento che l’attaccante non si allena da 5 giorni I cinque giorni senza allenamenti lo metteranno quasi sicuramente (e di per sé) già fuori combattimento, anche se i danni per il colpo subito alla spalla si riveleranno alla fine d’entità lieve. Per questo Ringhio ha cominciato in anticipo a lavorare a un piano B, in vista dello scontro diretto al vertice della classifica coi rossoneri L'articolo Repubblica: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Preoccupano ovviamente le condizioni di Victorche rientrerà oggi dalla Nigeria per sottoporsi a nuovi controlli a Villa Stuart. Ma secondo quanto riportala sua presenza contro ilsarebbe aindifferentemente dal risultato degli esami, dal momento che l’attaccante non sida 5I cinquesenzamenti lo metteranno quasi sicuramente (e di per sé) già fuori combattimento, anche se i danni per il colpo subito alla spalla si riveleranno alla fine d’entità lieve. Per questo Ringhio ha cominciato in anticipo a lavorare a un piano B, in vista dello scontro diretto al vertice della classifica coi rossoneri L'articolo: ...

napolista : Repubblica: #Osimhen a rischio col #Milan, perché non si allena da 5 giorni I cinque giorni senza allenamenti lo m… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Napoli, Osimhen resta in dubbio per il Milan: Gattuso prepara due piani B. Hysaj positivo al Covid [di Marco Azzi] [aggiorn… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Napoli, Osimhen resta in dubbio per il Milan: Gattuso prepara due piani B. Hysaj positivo al Covid [di Marco Azzi] [aggiorn… - jmvillarroya : RT @repubblica: Napoli, Osimhen resta in dubbio per il Milan: Gattuso prepara due piani B. Hysaj positivo al Covid [di Marco Azzi] [aggiorn… - repubblica : Napoli, Osimhen resta in dubbio per il Milan: Gattuso prepara due piani B. Hysaj positivo al Covid [di Marco Azzi]… -