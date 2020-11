Renzi dà il via al nuovo inciucione: “Berlusconi può entrare in maggioranza” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non vedeva l’ora, Matteo Renzi, di riabbracciare il suo papà politico, Silvio Berlusconi. Un nuovo inciucione è alle porte, e così ecco che adesso non ci si nasconde più. Silvio continua a mandare segni alla maggioranza, e da Pd e M5S arrivano le prime aperture. Finora mancava proprio il placet di Renzi, che non si è fatto attendere. E così, in un’intervista a Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera, dice come stanno le cose: “Il segnale di apertura di Forza Italia va raccolto? Penso che l’idea di Goffredo Bettini di chiamare all’impegno ‘le migliori energie del Paese’ sia una proposta saggia. Molti sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia: debito pubblico al 160% del Pil, spesa bloccata per ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non vedeva l’ora, Matteo, di riabbracciare il suo papà politico, Silvio Berlusconi. Unè alle porte, e così ecco che adesso non ci si nasconde più. Silvio continua a mandare segni alla maggioranza, e da Pd e M5S arrivano le prime aperture. Finora mancava proprio il placet di, che non si è fatto attendere. E così, in un’intervista a Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera, dice come stanno le cose: “Il segnale di apertura di Forza Italia va raccolto? Penso che l’idea di Goffredo Bettini di chiamare all’impegno ‘le migliori energie del Paese’ sia una proposta saggia. Molti sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia: debito pubblico al 160% del Pil, spesa bloccata per ...

