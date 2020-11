Renzi cita a giudizio Davigo per le frasi durante la trasmissione di Floris (video) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteo Renzi cita a giudizio l’ex-pm Pier Camillo Davigo per quanto detto dal famoso magistrato di Mani Pulite oramai in pensione durante l’ultima puntata della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris su La7. Il tema della puntata era il giustizialismo e lo scambio di domande e risposte fra Floris e Davigo si era focalizzato su Renzi. Che già in passato si è attaccato con l’ex-esponente del Consiglio Superiore della Magistratura. “Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Pier Camillo Davigo – fa sapere l’Ufficio stampa di Italia Viva – per le frasi da lui pronunciate ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteol’ex-pm Pier Camilloper quanto detto dal famoso magistrato di Mani Pulite oramai in pensionel’ultima puntata dellaDi Martedì condotta da Giovannisu La7. Il tema della puntata era il giustizialismo e lo scambio di domande e risposte frasi era focalizzato su. Che già in passato si è attaccato con l’ex-esponente del Consiglio Superiore della Magistratura. “Il senatore Matteoha dato mandato ai propri legali dire inil dottor Pier Camillo– fa sapere l’Ufficio stampa di Italia Viva – per leda lui pronunciate ...

SecolodItalia1 : Renzi cita a giudizio Davigo per le frasi durante la trasmissione di Floris (video) - PoliticaNewsNow : Renzi cita in giudizio Davigo - Adnkronos : #Renzi cita in giudizio #Davigo - carlo_masera : RT @mesoada: IV: RENZI CITA IN GIUDIZIO DAVIGO PER FRASI DA FLORIS Roma, 18 nov - 'Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legal… - LupoTavecchio : RT @mesoada: IV: RENZI CITA IN GIUDIZIO DAVIGO PER FRASI DA FLORIS Roma, 18 nov - 'Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legal… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi cita Renzi cita in giudizio Davigo Adnkronos Renzi cita in giudizio Davigo

Ieri sera, riferendosi a Renzi che in passato lo ha accusato di essere il campione dei giustizialisti, Davigo aveva infatti sottolineato: Mi sono chiesto se Renzi sa di cosa parla. Ha detto che io vio ...

Renzi cita in giudizio Davigo per alcune frasi pronunciate nella trasmissione Di Martedì

Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor PierCamillo Davigo per le frasi da lui pronunciate durante la trasmissione Di Martedì ...

Ieri sera, riferendosi a Renzi che in passato lo ha accusato di essere il campione dei giustizialisti, Davigo aveva infatti sottolineato: Mi sono chiesto se Renzi sa di cosa parla. Ha detto che io vio ...Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor PierCamillo Davigo per le frasi da lui pronunciate durante la trasmissione Di Martedì ...