Regione Puglia | ecco la giunta Del presidente Michele Emiliano | imminente l' ufficialità

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La decima nomina potrebbe essere per Rosa Barone ma il movimento 5 stelle non ha ancora dsto via libera alla presenza della sua esponente nellaregionale pugliese.le nove nomine di assessori da parte deldella, per le quali èl’: Vicecon delega al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico: Raffaele Piemontese; – Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica: Massimo Bray – Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, ...