Regione Piemonte, Paulo Dybala testimonial contro il virus: “Vinciamo insieme” (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sottovalutiamo questo virus: questo virus si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo“. È questo il messaggio di Paulo Dybala, testimonial della Regione Piemonte nella campagna di sensibilizzazione delle misure contro il Coronavirus. Il VIDEO con il giocatore della Juventus è stato realizzato all’interno del Palazzo della Regione Piemonte, affacciato su Piazza Castello. Sullo sfondo si intravedono la Mole Antonelliana e Palazzo Madama. “Siamo riconoscenti a Paulo Dybala per la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, facendosi portavoce ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non sottovalutiamo questo: questosi vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo“. È questo il messaggio didellanella campagna di sensibilizzazione delle misureil Corona. Ilcon il giocatore della Juventus è stato realizzato all’interno del Palazzo della, affacciato su Piazza Castello. Sullo sfondo si intravedono la Mole Antonelliana e Palazzo Madama. “Siamo riconoscenti aper la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, facendosi portavoce ...

