"Regime di polizia sanitaria". Arcuri si strappa la mascherina di Fazio? La cannonata di Nicola Porro: un cupo sospetto su quel gesto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si deve tornare a domenica scorsa, a Che tempo che fa, il salottino di Fabio Fazio su Rai 3. Si torna al gesto, molto discusso, di Domenico Arcuri, il commissario "a tutto". Appena Fazio lancia la pubblicità, pensando di non essere indossato, si sfila la mascherina. Proprio lui. Proprio il commissario. Un gesto su cui torna Nicola Porro, che dedica alla vicenda un breve commento sul suo sito personale. Un gesto con cui, a suo giudizio, Arcuri palesa "quel fastidio troppo umano di indossare il bavaglio, che però nessuno, in questo Regime di polizia sanitaria, può avere l'ardire di confessare". Poi, le domande: "Ma allora, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si deve tornare a domenica scorsa, a Che tempo che fa, il salottino di Fabiosu Rai 3. Si torna al, molto discusso, di Domenico, il commissario "a tutto". Appenalancia la pubblicità, pensando di non essere indossato, si sfila la. Proprio lui. Proprio il commissario. Unsu cui torna, che dedica alla vicenda un breve commento sul suo sito personale. Uncon cui, a suo giudizio,palesa "fastidio troppo umano di indossare il bavaglio, che però nessuno, in questodi, può avere l'ardire di confessare". Poi, le domande: "Ma allora, perché ...

d_essere : Chi non indossa correttamente la MASCHERINA in FRANCIA dovrà fare i conti con la Polizia del regime - charlyec1 : @MiaZeldaMoe Ho un amica in Iran, laggiù è la stessa cosa, ero stato invitato, ma ho declinato per non esporre la m… - StrunzTruppen : A forza di menare comunisti e fascisti, arriverà il giorno in cui entrambi capiranno che il Regime che li mena e ch… - AsiaSudEst : RT @Asiablog_it: #Bangkok, Thailandia ???? Ieri i manifestanti anti-regime che intendevano dirigersi verso il parlamento thailandese sono st… - Asiablog_it : #Bangkok, Thailandia ???? Ieri i manifestanti anti-regime che intendevano dirigersi verso il parlamento thailandese… -

Ultime Notizie dalla rete : Regime polizia Grecia: Politecnico 1973, polizia disperde manifestazioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Che tempo che fa, Domenico Arcuri si sfila la mascherina? La cannonata di Nicola Porro: "Cosa ci svela quel gesto"

Si deve tornare a domenica scorsa, a Che tempo che fa , il salottino di Fabio Fazio su Rai 3. Si torna al gesto, molto discusso, di Domenico ...

Concorsi Legge di Bilancio 2021, ecco un riassunto delle assunzioni autorizzate in bozza

A un mese dal via libera "salvo intese", il testo della Legge di Bilancio 2021 è stato approvato al Consiglio dei Ministri ed è in coda per la discussione LeggiOggi ...

Si deve tornare a domenica scorsa, a Che tempo che fa , il salottino di Fabio Fazio su Rai 3. Si torna al gesto, molto discusso, di Domenico ...A un mese dal via libera "salvo intese", il testo della Legge di Bilancio 2021 è stato approvato al Consiglio dei Ministri ed è in coda per la discussione LeggiOggi ...