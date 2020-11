Reggio Emilia, 21enne muore di Covid: “Il virus ha spezzato una vita che stava germogliando, usiamo meno leggerezza quando parliamo della malattia” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Reggio Emilia, 21enne muore di Covid: “usiamo meno leggerezza” In provincia di Reggio Emilia una 21enne muore di Covid dimostrando ancora una volta che, seppur in percentuale minima, il virus uccide anche i più giovani. A dare la notizia della prematura scomparsa di Martina Bonaretti, questo il nome della vittime, è stato Andrea Costa, ex sindaco di Luzzara, il paese natale della 21enne. “Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale – ha scritto sui social l’ex primo cittadino – Ma questa volta non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020)di: “” In provincia diunadidimostrando ancora una volta che, seppur in percentuale minima, iluccide anche i più giovani. A dare la notiziaprematura scomparsa di Martina Bonaretti, questo il nomevittime, è stato Andrea Costa, ex sindaco di Luzzara, il paese natale. “Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglianostra comunità locale – ha scritto sui social l’ex primo cittadino – Ma questa volta non ...

EURO2020 : ???????????? ??? Mapei Stadium, Reggio Emilia #NationsLeague - EURO2020 : ?????????? Italy 2-0 Poland: Azzurri brush aside ten-man Poles in Reggio Emilia ?? #NationsLeague - PietroLodi4 : Martina Bonaretti morta a 21 anni per il Covid - tsconoscenza : RT @UniTrieste: EA Ranking 2020: Lauree Triennali in Lingue Sul podio delle lauree triennali in lingue svetta l’Università di Trieste (93… - idieforcalum : RT @ilmessaggeroit: #Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni #Martina Bonaretti: «Era una ragazza dal cuore d'oro» -