Reddito di cittadinanza a 11 mafiosi: l’ideona M5S che ha regalato a Cosa Nostra oltre 200mila euro (Di mercoledì 18 novembre 2020) oltre 200mila euro degli italiani sono andati a finanziare Cosa Nostra grazie all’idea del Reddito di cittadinanza strenuamente voluto dai Cinque Stelle. E’ l’ultima scoperta dei finanzieri del comando provinciale di Siracusa. Che setacciando le liste dei percettori del Reddito di cittadinanza hanno rintracciato 24 persone che percepivano indebitamente la misura finanziaria imposta da M5S. E, fra queste 24 personeche incassavano i soldi senza averne diritto sono, appunto, spuntati 11 mafiosi con il Reddito di cittadinanza. Complessivamente le 24 persone denunciate dalle Fiamme Gialle hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020)degli italiani sono andati a finanziaregrazie all’idea deldistrenuamente voluto dai Cinque Stelle. E’ l’ultima scoperta dei finanzieri del comando provinciale di Siracusa. Che setacciando le liste dei percettori deldihanno rintracciato 24 persone che percepivano indebitamente la misura finanziaria imposta da M5S. E, fra queste 24 personeche incassavano i soldi senza averne diritto sono, appunto, spuntati 11con ildi. Complessivamente le 24 persone denunciate dalle Fiamme Gialle hanno percepito indebitamente ildiper un ...

