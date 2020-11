Recovery, Parlamento Ue: “No a rinegoziazione degli accordi, non cediamo su Stato di diritto”. Ma Slovenia si schiera con Budapest e Varsavia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso di mettere il veto sul bilancio settennale, al quale sono collegati anche i fondi del Next generation Eu (o Recovery Fund) per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Il messaggio è contenuto in una nota diffusa al termine della conferenza dei presidenti nella quale si specifica che “gli accordi raggiunti (sia sul quadro finanziario pluriennale Ue che sullo Stato di diritto) sono chiusi e non possono in alcun modo essere riaperti. Nessuna ulteriore concessione sarà fatta da parte nostra. Chiediamo al Consiglio di adottare il pacchetto e avviare il processo di ratifica il prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nessuno spazio di manovra per unadell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullodi diritto. Ileuropeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso di mettere il veto sul bilancio settennale, al quale sono collegati anche i fondi del Next generation Eu (oFund) per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Il messaggio è contenuto in una nota diffusa al termine della conferenza dei presidenti nella quale si specifica che “gliraggiunti (sia sul quadro finanziario pluriennale Ue che sullodi diritto) sono chiusi e non possono in alcun modo essere riaperti. Nessuna ulteriore concessione sarà fatta da parte nostra. Chiediamo al Consiglio di adottare il pacchetto e avviare il processo di ratifica il prima ...

Per il presidente del Parlamento a Bruxelles occorre rendere l'Europa in grado di affrontare le crisi future. "Bene il pacchetto storico che ...

