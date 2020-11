Recovery in alto mare. Orban: 'Ricatto'. Anche Slovenia per il no (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ancora stallo sul Recovery Plan, il piano di aiuti per la ripresa economica europea. Il premier ungherese conferma il veto alla proposta della Commissione perché - dice - l'Europa potrà utilizzare ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ancora stallo sulPlan, il piano di aiuti per la ripresa economica europea. Il premier ungherese conferma il veto alla proposta della Commissione perché - dice - l'Europa potrà utilizzare ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery alto Recovery Fund, veto di Ungheria e Polonia al bilancio Ue. Berlino: "Siate responsabili" Sky Tg24 Stop a Recovery Plan e bilancio UE: veto di Polonia e Ungheria

Durante la riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri, i rappresentanti di Ungheria e Polonia hanno messo il veto su bilancio europeo e sul Recovery Fund. La questione passa al Consiglio europeo.

Germania contro Ungheria su veto e Ue

L'Ungheria ha paragonato l'Europa all'Unione sovietica e il ministro tedesco per gli Affari europei, Michael Roth, ha risposto che mettere l'Unione europea "sullo stesso piano di regimi totalitari e d ...

