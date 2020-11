Rainbow Six Siege: disponibile la nuova versione di Tachanka (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ubisoft ha annunciato, tramite comunicato stampa, che la nuova versione dell’operatore Tachanka di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è ora disponibile su tutte le piattaforme Ubisoft sta vivendo un periodo tumultuoso, viste le grandi uscite che hanno raggiunto il mercato nelle ultime settimane. Fra Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, in tantissimi stanno parlando dell’azienda, nel bene e nel male. I brand di Ubisoft, però, sicuramente non si esauriscono ai due poco fa menzionati. Un nuovo aggiornamento per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha portato una nuova versione di un operatore già conosciuto ai fan, che finora era in fase di beta testing su PC. Lord Tachanka è stato completamente ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ubisoft ha annunciato, tramite comunicato stampa, che ladell’operatoredi Tom Clancy’sSixè orasu tutte le piattaforme Ubisoft sta vivendo un periodo tumultuoso, viste le grandi uscite che hanno raggiunto il mercato nelle ultime settimane. Fra Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, in tantissimi stanno parlando dell’azienda, nel bene e nel male. I brand di Ubisoft, però, sicuramente non si esauriscono ai due poco fa menzionati. Un nuovo aggiornamento per Tom Clancy’sSixha portato unadi un operatore già conosciuto ai fan, che finora era in fase di beta testing su PC. Lordè stato completamente ...

tuttoteKit : Rainbow Six Siege: disponibile la nuova versione di Tachanka #PC #PS4 #RainbowSixSiege #Ubisoft #XboxOne #tuttotek - Jaxa_Alex : RT @eSportsMag_it: L’INTERVISTA – Rainbow Six: parola a @TorokFremen , coach dei @MkersR6 @mkersofficial #RainbowSix - TorokFremen : RT @eSportsMag_it: L’INTERVISTA – Rainbow Six: parola a @TorokFremen , coach dei @MkersR6 @mkersofficial #RainbowSix - massi_dipa : Ho avuto il piacere in questi giorni di intervistare @TorokFremen, coach dei @mkersofficial e colonna della communi… - eSportsMag_it : L’INTERVISTA – Rainbow Six: parola a @TorokFremen , coach dei @MkersR6 @mkersofficial #RainbowSix… -