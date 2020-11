Rainbow Six: ecco gli spareggi della divisione Asia Pacifico (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire da domani 19 novembre e fino al 22 dello stesso mese entreranno nel vivo gli scontri per determinare promozioni e retrocessioni nella divisione Nord Asia Pacifico di Ranbow Six Siege. Ma quali saranno le squadre di esport che si affronteranno? La Corea del Sud avrà il privilegio di essere rappresentata da ben quattro squadre, il Giappone ne porterà due mentre altre due saranno provenienti dalla regione Asia Sudorientale. Le otto squadre si contenderanno i quattro posti disponibili per essere promosse nella divisione Nord nel 2021. Le squadre della Corea del Sud si affronteranno in un torneo a modo Gaunlet. Giapponesi e squadre dell’Asia sudorientale invece si sfideranno in uno scontro diretto. Tutte le sfide saranno al meglio delle tre. Il 19 novembre ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire da domani 19 novembre e fino al 22 dello stesso mese entreranno nel vivo gli scontri per determinare promozioni e retrocessioni nellaNorddi Ranbow Six Siege. Ma quali saranno le squadre di esport che si affronteranno? La Corea del Sud avrà il privilegio di essere rappresentata da ben quattro squadre, il Giappone ne porterà due mentre altre due saranno provenienti dalla regioneSudorientale. Le otto squadre si contenderanno i quattro posti disponibili per essere promosse nellaNord nel 2021. Le squadreCorea del Sud si affronteranno in un torneo a modo Gaunlet. Giapponesi e squadre dell’sudorientale invece si sfideranno in uno scontro diretto. Tutte le sfide saranno al meglio delle tre. Il 19 novembre ...

