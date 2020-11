Quezzi, il giorno dell'addio a Gaia: palloncini gialli e messa in streaming per l'ultimo saluto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Incidente di Quezzi, morta una delle ragazze ferite 12 novembre 2020 'Ciao Gaia, figlia di tutti noi': Quezzi in lutto per la morte della 16enne investita da un'auto 13 novembre 2020 palloncini gialli ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) Incidente di, morta unae ragazze ferite 12 novembre 2020 'Ciao, figlia di tutti noi':in lutto per la mortea 16enne investita da un'auto 13 novembre 2020...

infoitinterno : Quezzi, il giorno dell’addio a Gaia: palloncini gialli e messa in streaming per l’ultimo saluto - genovatoday : Quezzi, il giorno dell’addio a Gaia: palloncini gialli e messa in streaming per l’ultimo saluto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quezzi giorno Quezzi, il giorno dell’addio a Gaia: palloncini gialli e messa in streaming per l’ultimo saluto GenovaToday Tragico incidente Quezzi | I funerali di Gaia e la nascita del bimbo dell’amica

Questa mattina alle 11.30 presso la chiesa di Nostra Signora della Guardia in largo Merlo, si terranno i funerali di Gaia Morassutti la ragazza vittima dell'auto impazzita a Pedegoli.

Incidente di Quezzi, oggi i funerali di Gaia Morassutti

Gaia Morassutti è morta lo scorso 12 novembre al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per le terribili ferite riportate nell’incidente che ha ...

Questa mattina alle 11.30 presso la chiesa di Nostra Signora della Guardia in largo Merlo, si terranno i funerali di Gaia Morassutti la ragazza vittima dell'auto impazzita a Pedegoli.Gaia Morassutti è morta lo scorso 12 novembre al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per le terribili ferite riportate nell’incidente che ha ...