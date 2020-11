Quanto sta costando la crisi Covid-19 al mondo dello spettacolo (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: Getty)Dagli Avengers all’Immortale, dai Metallica in concerto al tour teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni: è l’album di una stagione di spettacoli che, dopo due lockdown per l’emergenza sanitaria, sembra ormai un lontano ricordo. “Nel primo semestre 2020 gli ingressi si sono ridotti di due terzi e la spesa del pubblico di tre quarti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i dati del periodo pre-Covid ci confortano e ci danno fiducia”, spiega Giulio Rapetti Mogol, presidente Siae. L’emergenza coronavirus è piombata sul 2020 dopo un 2019 positivo e i numeri registrati nel primo semestre sono pesanti. La spesa totale del pubblico per gli spettacoli fra gennaio e giugno 2020 è stata di 654,1 milioni di euro (-66,9%), al botteghino di 418,1 milioni (-61,62%). Cifre che nei ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) (foto: Getty)Dagli Avengers all’Immortale, dai Metallica in concerto al tour teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni: è l’album di una stagione di spettacoli che, dopo due lockdown per l’emergenza sanitaria, sembra ormai un lontano ricordo. “Nel primo semestre 2020 gli ingressi si sono ridotti di due terzi e la spesa del pubblico di tre quarti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i dati del periodo pre-ci confortano e ci danno fiducia”, spiega Giulio Rapetti Mogol, presidente Siae. L’emergenza coronavirus è piombata sul 2020 dopo un 2019 positivo e i numeri registrati nel primo semestre sono pesanti. La spesa totale del pubblico per gli spettacoli fra gennaio e giugno 2020 è stata di 654,1 milioni di euro (-66,9%), al botteghino di 418,1 milioni (-61,62%). Cifre che nei ...

La spesa totale del pubblico per gli spettacoli fra gennaio e giugno 2020 è calata del 66,9% rispetto all'anno prima. Il comparto che soffre di più è quello dei concerti ...

Quanto costa vendere Mps

Dopo la nazionalizzazione, allo stato tocca pagare anche per privatizzare. mps; monte dei paschi; banche; privatizzazione; Sullo stesso argomento: Le mani sul Monte. Giani e l'opp ...

