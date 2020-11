“Quante schiappe al Governo”… e intanto il segretario del Pd stronca Di Maio e Sassoli

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Che ti devo dire, nel Governo ci sono molte schiappe, persone di scarsissime capacità, per questo c’è un problema al giorno. Il Pd è costretto a sostenerlo comunque, c’è l’epidemia in corso e il Paese da salvare”. L’esponente Dem di rango elevato è sconsolato. Brucia ancora la figuraccia della mancata nomina del commissario per riorganizzare la sanità calabrese, con il già nominato che molla perché la moglie non vuole trasferirsi al Sud.